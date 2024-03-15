Piyasa Katılımcı Anketine Göre TÜFE Beklentisi Yükseldi

Piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, Mart ayı anket döneminde yüzde 44,19 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.
12 ay sonrası enflasyon beklentileri
2024 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,98 olasılıkla yüzde 29,00 - 33,99 aralığında, yüzde 50,83 olasılıkla yüzde 34,00 - 38,99 aralığında, yüzde 22,88 olasılıkla ise yüzde 39,00 - 43,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,38'inin beklentilerinin yüzde 29,00 - 33,99 aralığında, yüzde 53,85'inin beklentilerinin yüzde 34,00 - 38,99 aralığında, yüzde 23,08'inin beklentilerinin yüzde 39,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlendi.
24 ay sonrası enflasyon beklentileri
2024 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,31 olasılıkla yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 48,29 olasılıkla yüzde 21,00 - 25,99 aralığında, yüzde 17,24 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 30,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,00'ının beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 58,33'ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 25,99 aralığında, yüzde 11,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 - 30,99 aralığında olduğu gözlendi.
Faiz beklentileri
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.
Döviz kuru beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.
GSYH büyüme beklentileri
Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yine bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Piyasa Katılımcı Anketine Göre TÜFE Beklentisi Yükseldi - Son Dakika
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