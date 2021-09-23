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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

23.09.2021 13:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 1.416,76 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 artışla 1.416,76 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,30 puan değer kazandı.

Dün 1.407,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,82 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.409,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.405,34, en yüksek ise 1.417,45 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.776,0 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3660 ve dolar/yen paritesi 109,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,6520 liradan, avro 10,1450 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.776,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 003 artışla 75,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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