Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 artışla 1.623,57 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,04 puan değer kazandı.

Dün 1.608,54 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,47 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.612,01 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.605,41, en yüksek ise 1.625,06 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,07, teknoloji endeksi yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Garanti BBVA, Petkim, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, oldu.

Altının onsu 1.825,4 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,96, bileşik getirisi yüzde 17,68 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 112,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 9,7130 liradan, avro 11,2600 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.825,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 83,4 dolardan işlem görüyor.