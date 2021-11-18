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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

18.11.2021 13:15
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 1.711,77 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artışla 1.711,77 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,74 puan değer kazandı.

Dün 1.707,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,01 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.710,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.703,45, en yüksek ise 1.717,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,39 ve hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,08 ve sanayi endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, Petkim, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları ve Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Altının onsu 1.863,7 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1332, sterlin/dolar paritesi 1,3494 ve dolar/yen paritesi 114,18 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 10,5800 liradan, avro 11,9950 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.863,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 düşüşle 79,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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