Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,70 artışla 1.836,01 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,72 puan değer kazandı.

Dün 1.805,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,37 puan ve yüzde 0,85 artışla 1.820,67 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.808,93 ve en yüksek 1.848,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 2,12, sanayi endeksi yüzde 2,06 ve hizmetler endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükseldi, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA ve Kardemir (D) oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,50, bileşik getirisi yüzde 22,66 seviyelerinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 11,6990 liradan, avro 13,2500 liradan satılıyor.