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Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Piyasalarda gün ortası

28.12.2021 13:17
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 azalışla 1.890,47 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 azalışla 1.890,47 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,67 puan değer kaybetti.

Dün 1.897,13 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,18 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 1.913,31 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.881,98, en yüksek ise 1.916,17 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,01 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,59 ve hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükseldi, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Şişecam, Garanti BBVA, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.815,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1330, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 114,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 11,8660 liradan, avro 13,4500 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.815,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 78,7 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika Ekonomi


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