Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,15 artışla 2.006,03 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,85 puan değer kazandı.

Cuma günü, 1.983,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,11 puan ve yüzde 1,06 değer kazanarak 2.004,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.998,47, en yüksek ise 2.009,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,82, mali endeks yüzde 1,26, sanayi endeksi yüzde 1,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.789,16 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1180, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 115,43 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,3770 liradan, avro 14,9500 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,13 azalışla 1.789,16 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 88,9 dolardan işlem görüyor.