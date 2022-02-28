Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün ortası

28.02.2022 13:13
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalışla 1.946,05 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 azalışla 1.946,05 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,35 puan değer kaybetti.

Cuma günü 1.952,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,09 puan ve yüzde 1,75 değer kaybederek 1.918,31 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.912,23 ve en yüksek 1.957,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,05 ve hizmetler endeksi yüzde 1,48 gerilerken, sanayi endeksi yüzde 0,61 ve teknoloji endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükseldi, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Tüpraş ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.900 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1190, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 115,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 13,8360 liradan, avro 15,4770 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 1.900 dolardan, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 4,6 yükselişle 98,7 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul, dolar, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Zelenski, hapishaneleri boşalttı! Mahkumlar cepheye gönderiliyor
12:55 Yaptırımlar geldi ama! AB'den üst düzey itiraf: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere kaydırdı!
12:49 Zelenski, Rus askerlere çağrıda bulundu: Komutanlarınıza inanmayın, sadece canınızı kurtarın
12:31 Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Biz yolumuzdan dönmedik, dönmeyiz
12:29 Günel Zeynalova'dan "Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu" sorusuna yanıt!
12:16 Camda twerk yapan kadın, açık pencereden aşağı düştü!
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 13:18:22. #1.13#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement