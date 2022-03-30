Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,00 artışla 2.228,53 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,03 puan değer kazandı.

Dün 2.206,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,28 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 2.212,78 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.212,78, en yüksek ise 2.233,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,28, hizmetler endeksi yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,76 ve teknoloji endeksi yüzde 1,00 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükseldi, 20'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, ASELSAN, Şişecam ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.921,0 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,68, bileşik getirisi yüzde 25,09 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1130, sterlin/dolar paritesi 1,3140 ve dolar/yen paritesi 121,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6700 liradan, avro 16,3320 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.921,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 artışla 109,2 dolardan işlem görüyor.