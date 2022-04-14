Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

14.04.2022 13:16
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artışla 2.474,79 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artışla 2.474,79 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,35 puan değer kazandı.

Dün 2.460,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,49 puan ve yüzde 0,83 değer kazanarak 2.480,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.461,54, en yüksek ise 2.485,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,63, mali endeks yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükseldi, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.968,7 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,46, bileşik getirisi yüzde 22,61 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,3140 ve dolar/yen paritesi 125,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6160 liradan, avro 15,9530 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.968,7 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 azalışla 107,1 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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