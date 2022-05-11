Piyasalarda gün ortası - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 azalışla 2.481,81 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,37 puan değer kaybetti.

Dün 2.490,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,39 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 2.498,56 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.476,31, en yüksek ise 2.500,89 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,86, mali endeks yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükseldi, 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Sabancı Holding ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.850,4 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 23,60, bileşik getirisi yüzde 24,99 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2370 ve dolar/yen paritesi 129,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 15,3180 liradan, avro 16,1790 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 artışla 1.850,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,3 artışla 105 dolardan işlem görüyor.