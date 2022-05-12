Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

12.05.2022 13:18
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,27 azalışla 2.373,63 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,27 azalışla 2.373,63 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,32 puan değer kaybetti.

Dün 2.453,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 27,05 puan ve yüzde 1,1 değer kaybederek 2.426,89 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.366,07, en yüksek ise 2.430,09 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 2,65, mali endeks yüzde 3,10, sanayi endeksi yüzde 3,37 ve teknoloji endeksi yüzde 3,46 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 3'ü yükseldi, 96'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Sabancı Holding oldu.

Altının onsu 1.848,6 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,08, bileşik getirisi yüzde 26,65 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 128,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 15,3880 liradan, avro 16,0470 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.848,6 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,5 azalışla 105,2 dolardan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün ortası - Son Dakika


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