Piyasalarda gün ortası - Son Dakika
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Piyasalarda gün ortası

02.06.2022 13:23
Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 artışla 2.582,73 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 artışla 2.582,73 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,97 puan değer kazandı.

Dün 2.568,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 9,96 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 2.578,72 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.565,09, en yüksek ise rekor seviye olan 2.587,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,67 ve teknoloji endeksi yüzde 2,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişe ve Cam Fabrikaları, Sasa Polyester, Kardemir (D) Grubu ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.854,10 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2540 ve dolar/yen paritesi 129,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 16,4680 liradan, avro 17,6000 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.854,1 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 düşüşle 113 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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