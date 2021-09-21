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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

21.09.2021 18:33
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,31 puan azalarak 1.385,61 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,31 puan azalarak 1.385,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,93 puan ve yüzde 0,64 kazanımla 1.400,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.383,35, en yüksek 1.403,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 1.385,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,16 puan ve yüzde 0,41 düşüşle 1.484,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.780,87 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.780,87 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazançla 492 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6241 lira, satışta 8,6586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6588 lira, satışta 8,6934 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,07'den, bileşik getirisi de yüzde 17,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1719, sterlin/dolar paritesi 1,3645, dolar/yen paritesi de 109,25 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 gerileyerek 73,27 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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