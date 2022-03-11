Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,84 puan artarak 2.053,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,21 puan ve yüzde 0,21 kazanımla 2.046,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.042,94, en yüksek 2.067,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 2.053,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,40 puan ve yüzde 0,50 yükselişle 2.032,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 29'u geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Şİşecam, Garanti Bankası ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.977,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.977,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 kayıpla 948 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,8938lira, satışta 14,9535 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7332 lira, satışta 14,7922 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0957, sterlin/dolar paritesi 1,3086, dolar/yen paritesi de 116,89 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,40 yükselişle 109,53 dolardan işlem görüyor.???????