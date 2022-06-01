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Piyasalarda gün sonu

01.06.2022 18:41
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,67 puan artarak 2.568,76 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21,67 puan artarak 2.568,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,18 puan ve yüzde 0,28 kazanımla 2.554,28 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.554,28, en yüksek 2.585,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 artışla 2.568,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 1,27, teknoloji endeksi yüzde 2,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,28 puan ve yüzde 0,61 yükselişle 2.854,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 67'si prim yaptı, 30'u geriledi. Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.843,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.843,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazançla 975 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 16,4013 lira, satışta 16,4670 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,3761 lira, satışta 16,4418 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 24,22'den, bileşik getirisi de yüzde 25,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0638, sterlin/dolar paritesi 1,2468, dolar/yen paritesi de 129,97 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,70 yükselişle 116,68 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika


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