Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

16.06.2022 18:55
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 45,75 puan azalarak 2.485,36 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 45,75 puan azalarak 2.485,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,69 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 2.536,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.469,21, en yüksek 2.544,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 azalışla 2.485,36 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 1,37 ve teknoloji endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 59,03 puan ve yüzde 2,12 düşüşle 2.719,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 76'sı geriledi. Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.845,60 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.845,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,40 kayıpla 1 milyon 5 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,2759 lira, satışta 17,3451 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,2447 lira, satışta 17,3138 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0520, sterlin/dolar paritesi 1,2333, dolar/yen paritesi de 131,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 düşüşle 116,17 dolardan işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "En çürük siyasetçi" demesi üzerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Yine küfür etmişsin
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çaba hakkında konuştu
17:44 "Pastırma bizim" tartışmasında sonuç çıktı! Tescili alan ilimiz Sivas oldu
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 19:04:42. #1.11#
SON DAKİKA: Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement