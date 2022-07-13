Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

13.07.2022 18:37
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,93 puan azalarak 2.408,08 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,93 puan azalarak 2.408,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,54 puan ve yüzde 0,27 kazançla 2.440,55 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.387,89, en yüksek 2.440,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 azalışla 2.408,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 1,37 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,04 ve teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,13 puan ve yüzde 2,07 düşüşle 2.564,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.740,3 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.740,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1 artışla 986 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,3791 lira, satışta 17,4487 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,2480 lira, satışta 17,3171 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 23,87'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0090, sterlin/dolar paritesi 1,1920, dolar/yen paritesi de 137,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 yükselişle 97,5 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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