Piyasalarda gün sonu - Son Dakika
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Piyasalarda gün sonu

21.07.2022 18:49
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,82 puan azalarak 2.511,37 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,82 puan azalarak 2.511,37 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,22 puan ve yüzde 0,13 kazançla 2.528,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.505,16, en yüksek 2.535,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 2.511,37 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,72, hizmetler endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,18 puan ve yüzde 0,64 düşüşle 2.682,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Odaş Elektrik, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.713,1 dolar???????

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.713,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,4 azalışla 954 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,6158 lira, satışta 17,6864 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,5480 lira, satışta 17,6190 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,16'dan, bileşik getirisi de yüzde 22,28'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0200, sterlin/dolar paritesi 1,1970, dolar/yen paritesi de 138,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,7 azalışla 100,2 dolardan işlem görüyor.

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Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa günü düşüşle tamamladı Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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