Piyasaların alevi iyice harlandı! Dolar, euro ve gram altında yeni tarihi zirve - Son Dakika
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Piyasaların alevi iyice harlandı! Dolar, euro ve gram altında yeni tarihi zirve

19.07.2023 10:48

Piyasalar yarın açıklanacak faiz kararına odaklanmışken, gram altın 1.712 lira ile rekor tazeledi. Dolar güne 26.93 lira seviyelerinden başlarken, euro ise 30.25 TL'den satılıyor.

Döviz kuru Merkez Bankası'nın yarın açıklanacak faiz kararı öncesi rekor seviyelerde seyrediyor. Euro dün 30.42 TL ile rekor seviyeyi görürken yeni güne 30.25 TL'den başladı. Dolar ise dün 29.66 TL ile rekor seviyeyi görürken, bugün 26.93 lira seviyelerinde. Gram altınsa 1.713 lirayı gördü.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

Dolar Cumhurbaşkanlığı seçiminden beri Türk Lirası karşısında yüzde 34 değer kazanırken, Euro ise yüzde 41 değer kazandı. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası( TCMB), yarın politika faiz kararını açıklayacak. Başkan Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık yaptığı ilk toplantıda politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti. TCMB, önden yüklemeli faiz artışı yerine yavaş sıkılaştırmayı tercih ettiğini söyledi. Yarın açıklanacak faiz öncesi ise Hem Reuters hem de Anadolu Ajansı'nın anketlerine katılan ekonomistler faiz artışına kesin gözüyle bakıyor. Ancak ekonomistler daha çok "ne kadar çok faiz artışı" yapılacağına odaklandı. Her iki ankette de ortalama beklenti 500 baz puan oldu. Bu da politika faizinin yüzde 20'ye artırılacağını ifade ediyor.

KÖRFEZ TURUNUN KAZANIMLARI İZLENECEK

ABD'li dev yatırım bankası politikalardaki belirsizlik nedeniyle faiz artışı konusunda tahmin yapmayacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük körfez turuna dün başladı. Erdoğan, dün Suudi Arabistan ile bir çok işbirliği anlaşmasını imzaladı. Körfez turunun 25 milyar dolarlık yatırım ile sonuçlanması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmek için körfez turuna katıldı. Bakan Mehmet Şimşek, G20'ye katılmadan önce kamuda tasarruf genelgesini yayınlamıştı. Ekonomistler, akaryakıta yapılan ÖTV artışının enflasyonu keskin bir şekilde yükselteceğini söylüyor.

YORUMLAR (2)
  • Bayram Aydın: Saraydan baslansin tasarrufa emekli açından olsun aman saray rahat olsun hakkımı helal etmiyorum etmiyorum etmiyorum etmiyorum nokta Cevap Yaz 35 1 Yayından Kaldır
  • alos : MEVSİM YAZ, SICAKLIK 45 DERECE, MALUM DÜNYANIN EN UCUZ DÖVİZİ DE BİZDE, ATEŞLENMESİ MAKUL DEĞİL Mİ? 15 YILDIR OPERASYONDU MOPERASYONDU, KANDİLDİ BEKA İDİ GEÇİŞTİRDİLER, NOLDU BİR YERDE PATLAYACAK. MAKAM ARABALARININ TAMAMININ KONTAĞI KAPANMADAN, KAMUDAN İŞİNE İHTİYAÇ DUYULMAYAN 1 MİLYON PERSONELİN GÖREVİNE SON VERİLMEDEN BU İŞİN İÇİNDEN ÇIKABİLECEK BİRİSİ VARSA ALNINDAN ÖPÜN. NE İSTERSE VERİN. Cevap Yaz 38 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Piyasaların alevi iyice harlandı! Dolar, euro ve gram altında yeni tarihi zirve - Son Dakika
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