Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanarak saat 14.00 itibarıyla faiz kararını açıklayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.
Karar metninde yer alacak mesajlar da piyasaların odağında. Kurul son karar metninde finansal koşullardaki sıkılığa dikkat çekmişti. Gecikmeli etkilere vurgu yapmıştı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği ifade edilmişti. Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikası çerçevesine ilişkin mesajlar yakından izlenecek.
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 38,18'den yüzde 37,11'e düştü.
Son Dakika › Ekonomi › Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti - Son Dakika
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