Plan-S, En İyi İşverenler Listesinde

Plan-S, Great Place to Work Enstitüsü'nün " Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesine girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uydu ve uzay teknolojilerinde faaliyet gösteren Plan-S, kapsayıcı ve güven temelli kurum kültürüyle takdir toplamaya devam ediyor.

Plan-S, Great Place to Work Enstitüsü çalışanlarının doğrudan verdiği geri bildirimlere dayanarak oluşturulan Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine seçildi. Şirket, aldığı ödülle, teknolojinin yanı sıra insani değerler etrafında şekillenen yapısını tescilledi.

"Yarının Uzay Çözümleri" (Space Solutions for Tomorrow) yaklaşımıyla dünya genelinde farklı sektörlere yenilikçi uydu çözümleri sunan firma, söz konusu ödülle, geleceğe attığı adımlarda ekip ruhunu ve çalışan mutluluğunu merkeze alma taahhüdünü güçlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, uzaya bugüne kadar 13 uydu gönderdiklerini, bu yolculuklarını mümkün kılan en önemli gücün ekipleri olduğunu belirtti.

Gümüşay, "Bu ödül, birlikte inşa ettiğimiz güven ortamının ve ortak hayalimizin bir nişanesi. Plan-S, yalnızca çalışılan bir yer değil. Fikirlerin ivme kazandığı, uzayın bir limit değil, başlangıç noktası olduğu bir yer." değerlendirmesinde bulundu.