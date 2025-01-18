PM Türkiye 10. Kez 'En İyi İşveren' Sertifikasını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

PM Türkiye 10. Kez 'En İyi İşveren' Sertifikasını Aldı

PM Türkiye 10. Kez \'En İyi İşveren\' Sertifikasını Aldı

PM Türkiye, 'Top Employers Institute' tarafından 10. kez 'En İyi İşveren Sertifikası'nı aldı.

18.01.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PM Türkiye, 'Top Employers Institute' tarafından yapılan bağımsız araştırma sonucunda üst üste 10'uncu kez 'En İyi İşveren Sertifikası' almaya hak kazandı.

Çalışanlarının gelişimini ve mutluluğunu destekleyen uygulamalarıyla 2024 yılında da öne çıkan PM Türkiye, Top Employers Institute tarafından gerçekleştirilen bağımsız değerlendirmeler sonucunda, üst üste 10'uncu kez 'En İyi İşveren Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Hollanda merkezli Top Employers Institute, 30 yılı aşkın süredir dünya genelindeki şirketleri ücretlendirme, yan haklar, eğitim, kariyer gelişimi, çalışma koşulları, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık gibi pek çok kriterde değerlendiriyor. Bu prestijli sertifikasyon, çalışanlarına üstün çalışma koşulları sunan, yeteneklerini geliştiren ve istihdam uygulamalarını sürekli iyileştiren şirketlere veriliyor.

Eşit fırsat oluşturmaya odaklı yaklaşım

Şirket, kapsayıcılık ve çeşitlilik ajandası doğrultusunda eşit fırsat oluşturma konusunda birçok projeye imza atıyor. 2022 yılında hayata geçirilen Wellbeing Denge Programı da bu çabaların merkezine oturdu. Şirket, bu programla, Stevie Awards for Great Employers kapsamında 'Health & Wellbeing' kategorisinde Bronz Stevie ödülüne layık görülmüştü.

Potansiyeli en üst düzeye çıkarıyor

PM Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Evren Sarıgöl Yılmaz, şirketin 10 yıl art arda "En İyi İşveren" sertifikasına layık görülmesindeki memnuniyetini değerlendirerek, başarıyı insana odaklanan şirket kültürüne borçlu olduklarını ifade etti. "Başarımızın ardında, insan odaklı, istikrarlı, sürdürülebilir politikalarımız ve daimi yenilikçi yaklaşımlarımız yer alıyor" diye ekledi. Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti: "Potansiyeli üst düzeye çıkarabilmenin iyi bir çalışma ortamı ile mümkün olduğunun farkındayız. Bu sebeple, çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmek için gerekli tüm imkanları sunmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PM Türkiye 10. Kez 'En İyi İşveren' Sertifikasını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:36:27. #1.12#
SON DAKİKA: PM Türkiye 10. Kez 'En İyi İşveren' Sertifikasını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.