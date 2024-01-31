Podcast Yayıncılığı Hakkında Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kabaş\'tan Bilgiler

Üsküdar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kabaş, "Dijital teknolojiler geliştikçe ve internetin ağ yapısı alanını genişlettikçe 'yeni' olarak adlandırdığımız medya yapıları şekillenmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, internetin ve yeni medya mecralarının gelişimiyle birlikte, sesin gücünün podcast dünyasında tekrar canlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen, Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kabaş, podcast yayıncılığı hakkında bilgi verdi.
Maliyeti oldukça düşük bir yayıncılık
Yeni medya olarak adlandırılan iletişimsel alanın genişlemesiyle daha çok görsel ağırlıklı bir dünya beklentisinin olduğuna dikkati çeken Denizcan Kabaş, internetin ve yeni medya mecralarının gelişimiyle birlikte sesli yayıncılığın, radyo temelleri üzerine inşa edilen yeni bir tür olan podcastle buluştuğunu kaydetti.
Kabaş, podcast hazırlamanın teknik anlamda düşük maliyetli bir yayıncılık biçimi olduğunu kaydederek, mikrofon, ses yalıtımlı bir ortam, bilgisayar ve internete bağlı bir cihazın temel ihtiyaçlar olduğunu vurguladı.
Podcast yayıncılığında asıl odaklanılması gereken konunun, "ne üzerine konuşulacağı" olduğunun altını çizen Kabaş, amaç, hedef, üretim ve geribildirimlerin belirleyici olduğunu, podcast yayıncılığı için bir planlama yapılırken öncelikli olarak amaç belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
Süreç öngörülemeyen sonuçları da beraberinde getirebilir
Denizcan Kabaş, podcast yayıncılarının ilk adımda süreci iyi bir şekilde planlaması gerektiğini, bu sürecin öngörülemeyen sonuçları da beraberinde getirebildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Örneğin yayınlar hedeflenen kitleyle çok az buluşabilir ya da tam tersine çok daha geniş ve farklı özellikli dinleyici kitlelerine ulaşabilir. Her ne kadar asenkron erişilen içerikler olsa da geribildirimler de bu aşamada belirleyici olacaktır. 'Uygun hedef kitleye ulaşıldı mı? Hedef kitlenin özellikleri neler? Dinleyicilerin geribildirimleri hangi unsurlarla ilgili? Dinleyicilerin yayıncıdan beklentisi var mı?' şeklinde çoğaltılabilecek sorular yayınların oluşturulmasının yanı sıra üzerine çalışılması gereken bir süreç olarak da görülmektedir. Burada başlangıçta yapılacak planlama önem kazanacaktır."
Podcast radyonun devamı mı?
Podcast üretimlerinde gerçekleştirilen içerik oluşturma sürecinin kitle iletişim sürecinde izlenilen yolun genel şablonuyla aynı olduğunu da ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kabaş, "Temelde yapılan şey aktarmak istediğimiz mesajları en uygun yolu kullanarak doğru alıcılara buluşturma sürecidir. Geleneksel medyada bunu yapabilmek için sermaye, iş gücü, organizasyonel yapı, izinler ve kesintisiz bir sürekliliğe ihtiyaç duyuluyor. Dijital teknolojiler geliştikçe ve internetin ağ yapısı alanını genişlettikçe 'yeni' olarak adlandırdığımız medya yapıları şekillenmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.
Özellikle herkesin bilgisayar işlevi gören cihazlarla internet ağına dahil olma imkanı doğduğunda gelenekselden farklı özelliklerle karşılaşmaya başladıklarını aktaran Kabaş, şu ifadelere yer verdi:
"Podcast de aslında radyo temelinden hareket ediyor ancak tüm bu teknolojik ve iletişimsel yeni boyutlarda zenginleşerek farklılaşıyor. Bu açıdan podcasti radyonun devamı olarak tanımlamak yeterli olmayacaktır. Podcast temelde radyo pratiğine dayanıyor ancak bunu yaparken yeni medyanın özellikleriyle birleşiyor ve karşımıza yeni bir tür çıkmış oluyor. Özellikle içerik türleri ve hedef kitlenin buluşması anlamında yeniliği devam eden bir yayıncılık türü."
Podcast içerikleri hazırlanırken hedef kitlenin tanımlanması ve ilerleyen süreçte doğru bir şekilde tanınmasının oldukça önemli olduğunu kaydeden Kabaş, hedef kitleye yönelik bazı stratejilerin belirlenmesi gerektiğini, hangi konuya odaklanırsa odaklanılsın yayınların düzenli olması gerektiğine vurgu yaptı.
Dinleyicilerle sosyal medya kanalları üzerinden etkileşimde bulunmak önemli
Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kabaş, dinleyici kitlesini belirleme, konsepti oluşturma, içerikleri planlama, düzenli yayın akışı sağlama ve dinleyiciyle etkileşimde bulunmanın önemine dikkati çekti.
Dinleyicilerle sosyal medya kanalları üzerinden etkileşimde bulunmanın daha güçlü bir bağ kurulmasına yardımcı olacağını belirten Kabaş, "İyi planmış bir podcast yayını dinleyicilerle yayıncı arasında bir köprü oluşturuyor. Gerek yeni medya ortamlarında gerekse de gündelik yaşamda podcast içerikleri üzerinden pek çok iletişimsel ve kültürel paylaşımın yapılabilmesi önemli." görüşlerine yer verdi.
Radyo ile podcast farkı
Kabaş, Geleneksel medya aracı olan radyo ile podcast dinleyicileri arasında bazı farkların olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:
"Radyo genellikle canlı yayınlar, müzik, haber ve sohbet programları gibi çeşitli içerik türlerini kapsıyor. Tematik kanallar haricinde daha genel konulara odaklanan ve geniş bir kitleye hitap eden bir yayıncılık anlayışı hakim. Podcast kullanıcıları ise genellikle önceden kaydedilmiş içerikleri dinliyor. Yayınlar daha spesifik konulara odaklanmış içeriklerden oluşuyor. Podcastler, belirli bir konuya yönelik, derinlemesine analiz ve konuşmalar içerebiliyor. Radyo dinleyicileri, belirli bir yayının belirli bir zamanında bulunmalı, bu nedenle daha az esnek bir programları vardır. Podcast dinleyicileri ise içerikleri istedikleri zaman dinleyebilirler, bu da esnek bir dinleme deneyimi sunuyor."
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