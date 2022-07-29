Polonya, AB'nin yüzde 15'lik tasarruf planının zorunlu olmasına karşı çıkıyor - Son Dakika
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Polonya, AB'nin yüzde 15'lik tasarruf planının zorunlu olmasına karşı çıkıyor

29.07.2022 09:49
Polonya, AB'nin yüzde 15'lik tasarruf planının zorunlu olmasına karşı çıkıyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) tarafından duyurulan yüzde 15'lik enerji tasarrufu planıyla zorunlu kısıtlamalar getirilmesi durumunda, bu kararı veto edebileceklerini söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) tarafından duyurulan yüzde 15'lik enerji tasarrufu planıyla zorunlu kısıtlamalar getirilmesi durumunda, bu kararı veto edebileceklerini söyledi.

Dün katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Morawiecki, AB'nin tasarruf planının zorunlu olmasını istemediklerini ifade etti.

Morawiecki, Polonya'nın üzerine düşeni yaptığını ve kendisinin de ülkesini düşünmek zorunda olduğunu belirterek, "Enerji konusunda, Polonya'nın veto haklarına sahip olması için kesinlikle oybirliği ile karar verilmesini destekliyor ve talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Polonya'nın gaz tüketimindeki olası zorunlu kesintileri veto edip edemeyeceği sorusuna Morawiecki, "Gerekirse resmi bir veto yapacağız." yanıtını verdi.

Bu arada, Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa da ülkenin gaz tüketimini önemli ölçüde azalttığını ve "zorunlu kesintilerin tartışılmasının gereksiz olduğunu" ifade etti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Polonya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polonya, AB'nin yüzde 15'lik tasarruf planının zorunlu olmasına karşı çıkıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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