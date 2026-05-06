Polonya'dan NATO'ya Acil Savunma Harcaması Çağrısı

06.05.2026 14:12
Kosiniak-Kamysz, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını 2030'a kadar yüzde 5'e çıkarması gerektiğini vurguladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmak için 2035'e kadar beklememesi gerektiğini belirterek "Bu hedefe 2030 yılına kadar ulaşılmalı çünkü daha sonrası çok geç olabilir." dedi.

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Defence24" savunma sanayisi konferansının açılışında konuştu.

Avrupa'nın güvenliğinin ABD askerlerinin varlığına bağlı olduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, ABD askerlerinin sayısının artırılmasının stratejik hedefleri olduğunu söyledi.

Kosiniak-Kamysz, "Yeni Amerikan askerlerini kabul etmeye hazırız." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun alternatifinin bulunmadığına dikkati çeken Kosiniak-Kamysz, AB'nin finansman sağlaması, kapasite oluşturması ve üye ülkelerin üretim imkanlarını artırması gerektiğini vurguladı.

NATO ülkelerinin savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma hedefi için 2035'i beklememesi gerektiğine işaret eden Kosiniak-Kamysz, "Bu hedefe 2030 yılına kadar ulaşılmalı çünkü daha sonrası çok geç olabilir." ifadesini kullandı.

Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın ilerleyen yıllarda NATO'nun Avrupa ayağında daha da güçlü bir lider haline geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
