Polonya hükümeti vatandaşa ucuz kömür sağlamak için adımları hızlandırdı - Son Dakika
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Polonya hükümeti vatandaşa ucuz kömür sağlamak için adımları hızlandırdı

24.06.2022 12:36
Polonya hükümeti vatandaşa ucuz kömür sağlamak için adımları hızlandırdı

Polonya hükümetinin konutlara düşük fiyat garantili kömür sunma teklifi, parlamentonun alt kanadı tarafından onaylandı.

Polonya hükümetinin konutlara düşük fiyat garantili kömür sunma teklifi, parlamentonun alt kanadı tarafından onaylandı.

Hükümet, hanelerin kullandığı kömürün ton başına 996,60 zloti (210 avro) olması için teklifini haziran ortasında sunmuştu.

Dün yapılan oylamada 298 kabul, 15 ret oyu kullanılırken 136 da çekimser oy sonuçlara yansıdı.

Parlamentonun alt kanadının onayıyla teklifin yasalaşması için son adım Senato'dan gelecek.

Polonya parlamentosunun üst meclisi olan Senato da teklifi onaylarsa haneler kömür satın alırken arada oluşan fiyat farkını hükümet karşılayacak.

İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa'ya göre sistem, ısınma için kömür kullanan haneleri, konut kooperatiflerini ve dernekleri kapsayacak.

Teklif kapsamında her hanenin garantili fiyattan 3 tona kadar kömür satın almasına izin verileceği ifade ediliyor.

Başbakan Mateusz Morawiecki'nin ofisine göre, hükümet program için 3 milyar zloti (635 milyon avro) tahsis etti.

Polonya basınına konuşan hükümet yetkilileri, söz konusu teklifin vatandaşları Rusya- Ukrayna savaşının ardından yükselen kömür fiyatlarının etkilerinden korumak için tasarlandığını söyledi.

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Kaynak: AA

Hükümet, Polonya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Polonya hükümeti vatandaşa ucuz kömür sağlamak için adımları hızlandırdı - Son Dakika

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