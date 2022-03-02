Polonya, karayolu taşımacılarına dönüşlerde kolaylık sağlayacak - Son Dakika

Karayolu taşımacılığı yapanlara Polonya, geçiş belgesi ve sürücü vizesi aramadan dönüşlerde kolaylık tanıyacak.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle karayolu taşımacılarına yönelik paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Polonya ve Macaristanlı yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde taşımacıların Türkiye'ye dönüşlerine yönelik, şu ifadelere yer verildi:

"Polonya geçiş belgesi ve sürücü vizesi aramadan dönüşlerde kolaylık sağlayacaktır. Polonya üzerinden dönüş yapacak taşımacılarımızın, sürücü, pasaport, taşıt plakası yapılacak sınır bilgilerini ivedilikle gecissubesi@uab.gov.tr adresine iletmeleri rica olunur.

Macaristan, transit geçiş belgesi konusunda sağladığı kolaylığı 14 Mart'a kadar uzatmıştır."