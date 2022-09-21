Polonya Tarım Bakanından "enerji, gıda fiyatlarındaki yükselişi devam ettirecek" uyarısı - Son Dakika
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Polonya Tarım Bakanından "enerji, gıda fiyatlarındaki yükselişi devam ettirecek" uyarısı

21.09.2022 13:00
Polonya Tarım Bakanından "enerji, gıda fiyatlarındaki yükselişi devam ettirecek" uyarısı

Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Henryk Kowalczyk, enerji fiyatlarındaki artışın durdurulması gerektiğini aksi halde gıda fiyatlarındaki yükselişin süreceğini söyledi.

Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Henryk Kowalczyk, enerji fiyatlarındaki artışın durdurulması gerektiğini aksi halde gıda fiyatlarındaki yükselişin süreceğini söyledi.

Polonya Haber Ajansına (PAP) göre, Kowalczyk, tarımsal ham madde fiyatlarında belirli bir artış yaşandığını ancak paniğe gerek olmadığını ifade etti.

Kowalczyk, enerji fiyatları nedeniyle "büyük endişe" duyulduğunu belirterek, "Enerji fiyatlarındaki artışın durdurulması gerekiyor. Aksi halde gıda fiyatlarındaki artış sürecektir." dedi.

Avrupa Komisyonu'nun yüksek elektrik ve gaz fiyatlarıyla ilgilenmesi konusunda umutlu olduklarını dile getiren Kowalczyk, eylül sonunda AB enerji bakanlarının bu konuyu tartışacaklarını anımsattı.

Kowalczyk, söz konusu toplantıya Polonya'yı temsilen İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa'nın katılacağına dikkati çekerek, hükümet olarak gübre fabrikalarına yardımcı olmak için de çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Polonya Tarım Bakanından 'enerji, gıda fiyatlarındaki yükselişi devam ettirecek' uyarısı - Son Dakika

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