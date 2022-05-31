Portekiz'de mayıs ayında son 29 yılın en yüksek enflasyon oranı açıklandı

Portekiz Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), mayıs ayında enflasyon oranını yıllık yüzde 8 olarak açıkladı.

Ülkede 1993 şubat ayından bu yana en yüksek yıllık enflasyon yüzde 8 ile mayıs ayında tespit edilirken, bu oran nisanda yüzde 7,2 olarak belirlenmişti.

INE, çekirdek enflasyonun ise mayısta yüzde 5,6'ya çıktığını ve bunun da 1994 ekiminden bu yana en yüksek değer olduğunu kaydetti.

Portekiz'de çekirdek enflasyon oranı nisanda yüzde 5 idi.

Enerji ürünleri fiyat farkı endeksinde de yıllık bazda mayısta yüzde 27,2'lik bir artış gözlenirken, bunun 1985 şubat ayından bu yana en yüksek değer olduğu bilgisi verildi.

Portekiz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 11,9 büyüdü

Diğer yandan INE, 2022'nin ilk çeyreğinde bir yıl öncesinin aynı dönemine oranla yüzde 11,9'luk ekonomik büyüme (bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9) kaydedildiğini bildirdi.

Tahmin edilen ekonomik büyümenin yakalanmasında, "özel tüketimdeki artış ve turizmdeki güçlü toparlanma" ana sebepler olarak sıralandı.