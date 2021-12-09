Üye Girişi
Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü 483 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika

Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü 483 milyar TL'ye ulaştı

09.12.2021 11:14
Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü 483 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan portföy yönetim şirketlerinin 2021 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre, portföy yönetim sektörünün yönettiği toplam fonlar, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 32,4 büyüyerek 482,6 milyar liraya çıktı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan portföy yönetim şirketlerinin 2021 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre, portföy yönetim sektörünün yönettiği toplam fonlar, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 32,4 büyüyerek 482,6 milyar liraya çıktı.

TSPB, portföy yönetim şirketleri 2021 yılı üçüncü çeyrek raporunu yayımladı.

Rapor, bu yılın ilk dokuz ayı itibarıyla yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisinin etkisiyle, portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen fonlardaki büyümenin güçlü bir şekilde sürdüğünü ortaya koydu. TSPB'nin portföy yönetim şirketleri faaliyet verileri ve finansal tabloları üzerinden gerçekleştirdiği analizlere dayanan raporuna göre, 2020 yılı sonu itibarıyla 364,6 milyar lira olan portföy yönetim sektörü tarafından yönetilen portföy büyüklüğü, yüzde 32,4 artarak bu yıl eylül sonu itibarıyla 482,6 milyar liraya ulaştı. TSPB verilerine göre, söz konusu dönemde emeklilik fonları portföyündeki büyüme yüzde 12 ile sınırlı kalırken, yatırım fonları portföyünde ise yüzde 55 seviyesinde hızlı bir büyüme gerçekleşti.

Yatırım fonları dokuz ayda yüzde 55 büyüdü

2021'in üçüncü çeyreği itibarıyla portföy yönetimi sektöründe 48 şirket yatırım fonu yönetiyor. Bu yılın ilk dokuz ayında söz konusu portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan 241 yeni fonla birlikte sektördeki menkul kıymet, gayrimenkul, girişim sermayesi, borsa ve serbest fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı 900'e çıktı. TSPB verilerine göre, yatırım fonu sayısındaki artışa paralel olarak 2020 yılı sonunda 152 milyar lira olan yatırım fonları portföy büyüklüğü, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 55 artarak eylül sonu itibarıyla 235,1 milyar liraya ulaştı.

Yatırım fonlarının sayısındaki artışta, serbest yatırım fonu sayısının hızlı yükselişinin etkili olduğu ifade edilen TSPB raporunda, bu yılın dokuz ayında portföy yönetim şirketleri tarafından kurulan 93 yeni fonla serbest fonların sayısının 321'e çıktığı belirtildi. TSPB verileri, 2021 yılının dokuz ayında serbest fonların portföy büyüklüğünün yüzde 70 artarak 61,5 milyar liraya çıktığını ortaya koydu. TSPB raporunda, 2021 yılının dokuz ayında menkul kıymet yatırım fonlarının sayısının da önemli ölçüde arttığı belirtilerek, 2020 yılında sadece 17 menkul kıymet fonu kurulurken, 2021 yılının dokuz ayında 68 yeni menkul kıymet fonu kurulduğuna dikkat çekildi. Kurulan yeni fonlarla birlikte 2021 Eylül sonu itibarıyla menkul kıymet fonu sayısının 403'e çıktığı, portföy büyüklüğünün ise geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 49,5 artarak 2021 yılı eylül sonu itibarıyla 149 milyar liraya çıktığı vurgulandı.

Rapora göre, eylül sonu itibarıyla portföy yönetim şirketi tarafından yönetilen gayrimenkul yatırım fonu sayısının 73'e, bu fonların portföy büyüklüğünün ise 12 milyar lirayı aştığı kaydedildi. Raporda ayrıca, bu yılın dokuz ayında kurulan 50 yeni fonla girişim sermayesi fon sayısının 88'e çıktığı, portföy büyüklüğünün ise yüzde 159 artarak 8 milyar liraya ulaştığı vurgulandı. Yatırım fonlarında yaşanan hızlı büyümeye kıyasla emeklilik yatırım fonlarındaki büyüme bu yılın dokuz ayında sınırlı kaldı. 2020 yılı sonu itibarıyla 171 milyar lira olan emeklilik yatırım fonları büyüklüğü, dokuz ayda yüzde 12 artarak eylül sonu itibarıyla 191,4 milyar liraya çıktı.

Bireysel portföy büyüklüğü 55 milyar lirayı aştı

TSPB raporuna göre, bu yılın dokuz ayında portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen kişi ve kurumlara özel portföylerde de önemli bir büyüme gerçekleşti. 2020 yılı sonunda 41 milyar lira olan bireysel portföy büyüklüğü yüzde 35 artarak 2021 Eylül sonu itibarıyla 55,3 milyar liraya çıktı. TSPB Raporuna göre, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen yatırım ortaklığı portföy büyüklüğü ise bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 23 artarak 904 milyon liraya çıktı.

Gelirlere paralel çalışan sayısı da artıyor

Türkiye'de eylül sonu itibarıyla 52 portföy yönetim şirketi faaliyette bulunuyor. Bunlardan 2'si fon yönetmediği için portföy yönetiminde bulunan kurum sayısı 50. TSPB verilerine göre, sektörde yeni kurumların faaliyete geçmesiyle 2020 sonu itibarıyla ilk kez 800'ü aşan çalışan sayısı, sektörde yaşanan büyüme ve gelirlerdeki artışa paralel bu yılın dokuz ayında da artışını sürdürerek 900'e çıktı.

TSPB raporunda, özellikle yatırım fonu portföy büyüklüğündeki artış ve artan getirilere paralel olarak portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirin, 2019'dan başlayarak önemli ölçüde arttığı belirtildi. TSPB raporuna göre, artan portföy büyüklüğü ile beraber satış gelirleri önemli oranda artarken, giderlerin aynı hızda büyümemesinin etkisiyle bu yılın ilk dokuz ayında portföy yönetim şirketleri 736 milyon lira net kar elde etti.

Gayrimenkul, Yatırım, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü 483 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek 11:07 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi 10:58 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18:07 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!

Son Dakika Haberleri
11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:57 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
Beşiktaş ve Pjanic arasındaki ipler koptu! Yıldız futbolcu yakınlarıyla vedalaştı Beşiktaş ve Pjanic arasındaki ipler koptu! Yıldız futbolcu yakınlarıyla vedalaştı         
11:16
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!         
10:59
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Portföy yönetim sektörünün yönettiği fon büyüklüğü 483 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement