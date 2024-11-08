Powell'dan Seçim Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Powell'dan Seçim Açıklaması

Fed Başkanı Powell, seçimlerin para politikası üzerinde etkisi olmayacağını vurguladı.

08.11.2024 00:46
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD başkanlık seçiminin sonuçlarının para politikası kararları üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonucuna ve ekonomiye etkilerine dair bir soru üzerine Powell, "Yakın vadede seçimin politika kararlarımız üzerinde hiçbir etkisi olmayacak." dedi.

Powell, ekonomiyi etkileyen pek çok faktör olduğunu belirterek, herhangi bir politika değişikliğinin zamanlamasını ve içeriğini, dolayısıyla ekonomi üzerindeki etkilerinin, özellikle de maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmada ne ölçüde önemli olacağını bilmediklerini dile getirdi. Powell, "Tahminde bulunmuyoruz, spekülasyon yapmıyoruz ve varsayımda bulunmuyoruz." diye konuştu.

?Powell, Trump ayrılmasını istese de istifa etmeyeceğini söyledi

"ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından bazıları istifa etmeniz gerektiğini düşünüyor. Sizden ayrılmanızı isteseydi gider miydiniz?" sorusuna da Powell, "Hayır." yanıtını verdi.

Powell, yasal olarak ayrılması gerekmediğini vurgulayarak, Başkanın Fed'de liderlik pozisyonundaki herhangi birini kovmasına yasa uyarınca izin verilmediğine işaret etti.

Trump'ın Fed'in bağımsızlığı üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri sorulan Powell, politik konulara girmeyeceğini söyledi.

"İş gücü piyasası, önemli enflasyonist baskıların kaynağı değil"

Powell, ekonominin genel olarak güçlü ve son 2 yılda hedeflerine doğru önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, iş gücü piyasasının soğusa da sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise önemli ölçüde hafiflediğini dile getirdi.

Politika kısıtlamasının derecesini azaltmak için bugün bir adım daha attıklarını ifade eden Powell, "Politika duruşumuzun uygun bir şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ekonomideki ve iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğinden ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşeceğinden emin olmaya devam ediyoruz." dedi.

Powell, genel olarak göstergelerin iş gücü piyasasındaki koşulların artık salgından önceye kıyasla daha az sıkı olduğunu gösterdiğini belirterek, "İş gücü piyasası, önemli enflasyonist baskıların kaynağı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun genel olarak uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok daha yakın bir seviyeye geldiğine işaret eden Powell, ancak çekirdek enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Powell, politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmelerine ilişkin, "Politika duruşumuzdaki bu ek yeniden ayarlama, ekonominin ve iş gücü piyasasının gücünü korumaya yardımcı olacak ve zamanla daha nötr bir duruşa doğru ilerlerken enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesini sağlayacaktır." diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, politikalarının Bankanın hedeflerini gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştığı riskler ve belirsizlikle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurguladı.

"Beklentimiz, kademeli olarak nötr seviyeye doğru ilerlemeye devam edeceğimiz yönünde"

Politika metninden "enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediği konusunda güven kazanıldığına" dair ifadenin çıkarılma nedenine yönelik soruyu da yanıtlayan Powell, metindeki değişikliğin enflasyondaki yapışkanlığı ifade etmediğini belirtti.

Powell, yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olunduğuna dair güven kazandıklarını dile getirdi.

İş gücü piyasasının 2 yıl önceki aşırı ısınmış durumundan oldukça soğuduğuna işaret eden Powell, "Mütevazı bir oranda soğumaya devam ediyor ve enflasyon hedefimize ulaşmak için daha fazla soğumaya ihtiyacımız olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Powell, eğer iş gücü piyasası kötüleşirse daha hızlı hareket etmeye hazır olduklarını, makul derecede nötr veya nötre yakın seviyelere yaklaşıldığında da politikayı gevşetme hızını yavaşlatmanın uygun olabileceğini belirtti.

Gelecek yıl faiz oranı artışı ihtimalinin masadan kalkıp kalkmadığına yanıt olarak da Powell, "Ben o kadar uzakta olan hiçbir şeyi dışlamam. Ama bu kesinlikle bizim planımız değil. Yani temel beklentimiz, kademeli olarak nötr seviyeye doğru ilerlemeye devam edeceğimiz yönünde." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Jerome Powell, Politika, Fed, Son Dakika

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