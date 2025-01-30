Powell: Ekonomik Güçlülük ve Politika Dengelemede Acele Yok

Ekonomi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika duruşunun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ekonominin genel olarak güçlü olduğunu belirten Powell, son iki yılda hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve gücünü koruduğunu belirterek, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam etse de uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok daha fazla yaklaştığını aktardı.

Son göstergelerin ekonomik faaliyetin güçlü bir hızla büyümeye devam ettiğini gösterdiğini kaydeden Powell, 2024 yılı geneli için Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) tüketici harcamalarının desteğiyle yüzde 2'nin üzerine çıktığının görüldüğünü belirtti.

"Politika iyi konumlandırılmış durumda"

Powell, genel olarak geniş bir gösterge setinin iş gücü piyasasındaki koşulların büyük ölçüde dengede olduğuna işaret ettiğini, iş gücü piyasasının önemli bir enflasyonist baskı kaynağı olmadığını ifade etti.

Para politikasının bankanın hedeflerini yerine getirirken karşılaşılan riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi konumlandırılmış durumda olduğunu belirten Powell, "Politika duruşumuzun eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

Para politikası çerçevesinin 5 yıllık gözden geçirmesinin bu yıl gerçekleştirileceğini aktaran Powell, incelemenin yaz sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik uzun vadeli enflasyon hedefinin korunacağını ve gözden geçirmenin odak noktası olmayacağını belirtti.

Trump'ın "faiz oranlarının düşürülmesi" çağrısına yanıt vermedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda yaptığı konuşmada "faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum." ifadeleri sorulan Powell, "Başkan'ın söylediklerine ilişkin herhangi bir yanıt vermeyeceğim ya da yorumda bulunmayacağım. Bunu yapmak benim için uygun olmaz." dedi.

Powell, kamuoyunun işlerini her zamanki gibi yapmaya devam edeceklerinden, hedeflerine ulaşmak için Banka'nın araçlarını kullanmaya odaklanacaklarından emin olması gerektiğini, bu şekilde halka en iyi şekilde hizmet edeceklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesine ilişkin talebini kendisine fiziki olarak iletip iletmediğine ilişkin soruya Powell, "Hiçbir temasım olmadı." yanıtını verdi.

"Faizleri yeniden düşürmek için hedefe ulaşmamıza gerek yok"

Powell, ekonominin oldukça iyi bir noktada olduğunu ifade ederek, enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesini beklediklerini aktardı.

"Komitenin faizleri tekrar düşürmek için enflasyonun hedefe geri dönmesini beklemesi gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusuna cevaben Powell, "Hayır. Oranları düşürmek için hedefe tam olarak ulaşmamız gerektiğini hiçbir zaman söylemedik." ifadelerini kullandı.

Powell, Fed'in nötr faiz oranlarından ne kadar uzak olduğu sorusuna verdiği yanıtta "Nötr oranın anlamlı bir şekilde üzerindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Trump yönetiminin politikalarını dikkatli bir şekilde izleyeceklerini belirtti

Powell, para politikası karar metninde enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine ilişkin ifadenin çıkarılmasına yönelik bir soruyu da "İlk paragrafa bakacak olursanız, orada biraz dil temizliği yaptık." diye yanıtladı. Fed Başkanı Powell, "Biz sadece bu cümleyi kısaltmayı tercih ettik." diye ekledi.

Bunun dışında bir sinyal gönderme amacı taşımadığını aktaran Powell, "Tüm bunlardan çıkarabileceğiniz sonuç, yüzde 2'lik enflasyon hedefimize sürdürülebilir bir şekilde ulaşma konusundaki kararlılığımızın devam ettiğidir." dedi.

Trump yönetiminin politikalarıyla ilgili enflasyon risklerine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Powell, gümrük tarifeleri, göç, maliye politikası ve düzenleyici politikalar konusunda ne olacağını bilmediklerini belirtti.

Powell, "Ekonomi üzerindeki etkilerinin ne olacağına dair makul bir değerlendirme yapmaya başlamadan önce bu politikaların açıklanmasına izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde izleyeceğiz." diye konuştu.

Yapılması gerekenler konusunda kendilerine yol göstermesi için verilere baktıklarını söylen Powell, tarifelerin tüketicilere nasıl yansıyacağını da bilmediklerini ve bekleyip görmek gerektiğini dile getirdi.

"Politika belirsizlikleri sürekli olursa işletmelerin yatırım kararlarını etkileyebilir"

Powell, ticaretin ayak izinin değiştiğine ve eskisi kadar Çin'de yoğunlaşmadığına işaret ederek, tarifelerin etkilerine yönelik olasılıklar yelpazesinin çok geniş olduğunu ve bu nedenle tahminde bulunmak istemediğini kaydetti.

Ticaret politikası belirsizliklerinin büyük ve sürekli olursa işletmelerin yatırım kararları için önemli olmaya başlayabileceğini kaydeden Powell, bunun henüz gözlemlediği bir durum olmadığını söyledi.

Powell, göç politikasındaki belirsizliklere dair soru üzerine, henüz bu konuda veri görmediğini ancak göçmen iş gücüne bağlı sektörlerde çalışan bulmanın zorlaştığının gözlendiğini ifade etti.

Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modelinin yükselmesiyle ABD borsalarında satış dalgasının yaşanmasına yönelik soruyu da yanıtlayan Powell, "Bizim için asıl önemli olan makro gelişmelerdir ve bu da finansal koşullarda belirli bir süre kalıcı olan önemli değişiklikler anlamına gelmektedir. Ancak elbette izliyoruz." ifadelerini kullandı.