ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.
Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.
Faiz oranlarının şu anda oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Powell, para politikasının uzun ve değişken gecikmelerle işlediğini, bu nedenle enflasyonun yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi.
Powell, enflasyonun yüzde 2 oranına sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğinden daha fazla emin olmayı beklediklerini yineleyerek, "Bu güveni elde ettiğimizde, ki uzak değiliz, ekonomiyi resesyona sürüklememek için kısıtlama seviyesini düşürmeye başlamak uygun olacaktır." dedi.
ABD Kongresindeki sunumunun ilk gününde Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini vurgulamıştı.
Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna inandıklarını belirten Powell, "Ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Powell: Faiz indirimi için enflasyonun düşmesi gerekiyor - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Terörü kaynağında bitirmek için milli güvenliğimizi sağlamak için İHA'sıyla, SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Son 22 yılda yerli ve milli anlayışın temellerini atarken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin emrinde gece gündüz hep birlikte gayret ediyoruz.
AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın pilot il seçildiğini ve evini yenilemek isteyen Manisalıların 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi kullanabileceklerini söyledi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) çalışanlarına trafik eğitimi verdi. Eğitimde, trafik kuralları, kazalardan kaçınma ve kaza sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. VEDAŞ Muş İl Müdürü, çalışanların sürekli trafikte olduğunu ve kazaların önlenmesi için eğitimin önemine vurgu yaptı.
Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova'da turizmin geliştirilmesi ve tanıtılması için yapılan çalışmaları anlattı. Yalova'nın turizm destinasyonu olarak dünya çapında tanınması hedefleniyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?