Powell: Faiz indirimi için enflasyonun düşmesi gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Powell: Faiz indirimi için enflasyonun düşmesi gerekiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya 'uzak olmadıklarını' ifade etti. Powell, ABD Kongresindeki sunumunda enflasyonun yüzde 2'ye ilerlemesini beklediklerini ve bu güveni elde ettiklerinde faiz indirimine başlamayı uygun bulacaklarını belirtti.

07.03.2024 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.

Powell, ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı.

Faiz oranlarının şu anda oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Powell, para politikasının uzun ve değişken gecikmelerle işlediğini, bu nedenle enflasyonun yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 oranına sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğinden daha fazla emin olmayı beklediklerini yineleyerek, "Bu güveni elde ettiğimizde, ki uzak değiliz, ekonomiyi resesyona sürüklememek için kısıtlama seviyesini düşürmeye başlamak uygun olacaktır." dedi.

ABD Kongresindeki sunumunun ilk gününde Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını öngörmediklerini vurgulamıştı.

Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna inandıklarını belirten Powell, "Ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamalarını azaltmaya başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Jerome Powell, Fed, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Powell: Faiz indirimi için enflasyonun düşmesi gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:06 Adalet Bakanı Tunç: İstanbul’da 1 kişinin öldüğü trafik kazasından sonra Mısır’a giden Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı verildi Adalet Bakanı Tunç: İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasından sonra Mısır'a giden Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı verildi
20:59 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da kaza geçirdi Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
19:34 İsveç, resmen NATO’nun 32. üyesi oldu İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:01 Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz Bakan Şimşek: Zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
22:01 Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Union Saint-Gilloise-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
21:12 Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin avukatlarından açıklama: Eylem Tok ve oğlunu havalimanına babanın çalışanları bıraktı Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin avukatlarından açıklama: Eylem Tok ve oğlunu havalimanına babanın çalışanları bıraktı
20:35 IT Forum CxO teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi: Gelecekte seçimler tarih olabilir IT Forum CxO teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi: Gelecekte seçimler tarih olabilir
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
16:38 İstanbul’da feci kaza Kendi kullandığı aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı İstanbul'da feci kaza! Kendi kullandığı aracın altında kalan sürücü ağır yaralandı
16:16 CHP, “DEM Parti’ye kapıları kapatacağım“ diyen Burcu Köksal’ın sözleri sonrası bildiri yayınladı CHP, "DEM Parti'ye kapıları kapatacağım" diyen Burcu Köksal'ın sözleri sonrası bildiri yayınladı
15:50 DEM Partili Bakırhan’dan CHP’li Köksal’ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek DEM Partili Bakırhan'dan CHP'li Köksal'ın sözlerine tepki: Kürtler belediyeye giremez diyen aday hangi yüzle oy isteyecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 22:20:24. #1.12#
SON DAKİKA: Powell: Faiz indirimi için enflasyonun düşmesi gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement