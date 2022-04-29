Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı

29.04.2022 14:18
Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesindeki çiftçilere 1 milyon 200 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Pozantı ilçesindeki çiftçilere 1 milyon 200 bin adet çilek fidesi dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölgede çilek fidesi dağıtımına katıldı, tarlaları gezdi, bazı köylerde halkla buluştu. Karalar, üreticinin başarısından ve para kazanmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Karalar, "Milli ekonominin temeli tarımdır ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Köylü milletin efendisidir' diyor. Büyük önder hem köye, hem köylülere, özellikle de kadınlara ihtimam göstermiştir. Biz de bu şiarla köylülerimize ve tarıma giderek daha fazla destek olmaya çalışıyoruz. Elbette insanımız, köylülerimiz mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Borcu gelirinin 4 katından fazla devraldığımız belediyede kötü gidişatı tersine çevirdik ve yakın zamanda gelirimiz borcumuzdan fazla olacak. Milletimizin parasını dikkatli kullanan bir kardeşinizim" dedi.

Pozantı'da çilek, ceviz, domates, badem, harnup fidesi dağıttıklarını ve dağıtmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Adana'nın tamamında da bu ürünlerin dışında lavanta, ceviz ve diğer bir çok ürünün fidesini dağıtıyoruz. Pozantı bizim için önemli. 1 milyon 200 bin fidenin dağıtılmasıyla birlikte artık burada ekecek yer kalmıyor. Yeni alanlar oluşturulursa yine dağıtırız, sizlere feda olsun. Bütün Türkiye, Pozantı'ın çilek ekme beceresi nedeniyle çilek ekmek istiyor. 4 yıl önce böyle bir durum yoktu. Biz de diyoruz ki, 'Kadınımız çile çekmesin, çilek eksin, para kazansın mutlu olsun.' Karakışlakçı bu işin öncüsü oldu. Sizin ekonomik şartlarınız düzelince biz de mutlu oluyoruz. Toplamda 12 köyümüzde 145 üreticimiz çilek ekiyor ve mutlu. Kadınlarımız eşleriyle birlikte çalışıyor ve evlerinin bütçesine katkı sağlıyor. Bu çok önemli bir tablo. Üreticilerimizin kooperatif kurması yönünde yaptığımız görüşmelerde de fikir birliğine vardık. İnsanlarımızın yaşadıkları yerde üretmesi, para kazanması çok önemli. Buna katkı sağlamanın gururunu da yaşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar Karakışlakçı'daki çilek fidesi dağıtımının ardından tarlaları gezdi, köylerde halkla buluştu ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. - ADANA

Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı
Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı
Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı
Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı
Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı
Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı
Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı

YORUMLAR
500
Başkan Karalar'dan 'Spor Müzesine' yeşil ışık Başkan Karalar'dan 'Spor Müzesine' yeşil ışık Adana'da 'İklimi Değiştirmeyelim, Kendimizi Değiştirelim' Semineri Adana'da 'İklimi Değiştirmeyelim, Kendimizi Değiştirelim' Semineri

Zeydan Karalar, Karalar, Pozantı, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:08 Tuzla'daki fabrikada patlama sonrası büyük yangın: Dumanlar diğer ilçelerden bile görünüyor, 3 çalışana ulaşılamadı
13:59 Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı
13:53 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Sınırı geçen Altay nelerle karşılaşacak?
13:48 İtalyan ekibi Torino'dan Beşiktaş'a resmi teklif! Rıdvan Yılmaz için önerilen ücret dudak uçuklattı
13:44 Dere kenarındaki cesedin gizemi çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
13:28 TFF, Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç ve bitiş tarihini açıkladı
13:24 İSKİ'den Bakan Varank'a yanıt: 400 bin değil 30 bin abonenin suyu kesik
13:18 Bu akşam Kasaba Doktoru'nda neler yaşanacak? Leyla hastaneden ayrılacak mı?
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 14:28:54. #1.12#
SON DAKİKA: Pozantı'da 1 milyon 200 çilek fidesi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement