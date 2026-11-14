Prof. Dr. Emel Alphan, sağlıklı yaşamın Tip 2 diyabet riskini azalttığını vurguladı - Son Dakika
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Prof. Dr. Emel Alphan, sağlıklı yaşamın Tip 2 diyabet riskini azalttığını vurguladı

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Atlas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emel Alphan, sağlıklı beslenme ve aktif yaşamın Tip 2 diyabet riskini azalttığını vurguladı. Alphan'a göre yaşam tarzı değişikliğiyle vücut ağırlığının yüzde 5-7'sini kaybetmek bile bu riski yaklaşık yüzde 50-60 oranında düşürebiliyor.

Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Alphan, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin Tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alphan, diyabetin pankreasın yeterli insülin üretememesi veya üretilen insülinin vücut tarafından etkili şekilde kullanılamaması sonucunda kan şekeri (glukoz) düzeyinin sürekli yüksek seyretmesiyle ortaya çıkan kronik bir metabolizma hastalığı olduğunu aktardı.

Alphan, Türkiye'de her 5 kişiden birinin diyabetli olduğuna dikkati çekerek, "Yapılan son çalışmaların Türkiye'de diyabet prevalansının artış hızının dünya ortalamasının üç, Avrupa ortalamasının dört katı olduğunu göstermektedir. Ülkemizde her beş kişiden biri diyabetlidir ve diyabetliler kendi tedavilerinin kontrolünü yapmak zorunda oldukları için bu hastalığı ciddiye alıp sorumluluk üstlenmeleri ve bu yüzden de diyabet ve tedavisini çok iyi bilmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Diyabet riskini azaltmanın en temel noktasının bütün otoriteler tarafından belirlenmiş olan yaşam tarzı değişikliği olduğuna dikkati çeken Alphan, şunları kaydetti:

"Yaşam tarzı değişikliğinin komponentleri ise sağlıklı beslenme, gün içinde aktif olmak, yeterli ve kaliteli bir uyku, sigara ve alkol kullanmamaktır. Yaşam tarzı değişikliği sadece diyabetten korunma için değil, aynı zamanda diyabetin tedavisi için de gerekli olan ilk seçenektir. Bir diyabetli ilaç/insülin tedavisi alsa bile sağlıklı beslenmek ve fiziksel olarak aktif olmak zorundadır. Yaşam tarzı değişikliği, ilaç gereksinimini azaltır, kan şekeri regülasyonunu sağlar dislipidemiyi düzeltir ve ağırlık yönetimini destekler."

Alphan, diyabetten korunmada beslenme değişiklikleri ve hareketli bir yaşam sayesinde sadece vücut ağırlığının yüzde 5 ila yüzde 7'sini kaybetmenin bile Tip 2 diyabet gelişme riskini yaklaşık yüzde 50-60 oranında azalttığını anlattı.

Diyabetten korunmada kan şekerini ani yükseltmeyen, insülin direncini azaltmayı ve ağırlık kontrolünü desteklemeyi hedefleyen bir beslenme düzeninin etkili olduğunu vurgulayan Alphan, şu ifadeleri kullandı:

"Diyabet gelişme riskini azaltmak için ve diyabetlilerde beslenme tedavisi için günlük beslenme alışkanlıklarında yapılması gereken en temel değişiklik, kan şekerini ani yükseltmeyen, insülin direncini azaltan ve ağırlık kontrolünü destekleyen bir beslenme düzenine geçmektir. Diyabetlilerin uygulayabileceği diyet, Amerikan Diyabet Derneği (ADA) gibi otoritelerin de önerdiği dünyada en sağlıklı beslenme modeli olarak kabul edilen, lif ve sağlıklı yağlardan zengin Akdeniz tipi beslenme modelidir."

Diyabetlilerin günlük hayatlarında uygulayabilecekleri temel beslenme değişikliklerine de değinen Alphan, bu değişiklikleri, şekerli ve işlenmiş besinlerin tüketilmemesi, yağ ve protein seçiminin doğru yapılması, öğün düzeni ve porsiyon kontrolünün sağlanması, düzenli beslenilmesi, tuzun sınırlandırılması, rafine karbonhidratlar yerine tam tahıllı karbonhidratlı besinlerin seçilmesi ve glisemik indeksi ve glisemik yükü düşük olan posalı karbonhidratların tercih edilmesi olarak sıraladı.

Kaynak: AA
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