Prof. Dr. Himmet Karadal, Haberler.com yayınında girişimcilik vizyonunu anlattı. Türk insanının girişimcilik yeteneğine vurgu yapan Karadal, Türkiye'nin küresel ölçekte fark yarattığını söyledi.
Girişimciliğin yalnızca ticari faaliyetlerden ibaret olmadığını söyleyen Prof. Dr. Karadal, "Her insan az çok girişimcilik özelliğine sahiptir" dedi. Girişimciliğin temelinde iş fikrinin bulunduğunu vurgulayan Karadal, "Girişimci herkesin baktığı ama göremediğini gören kişidir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki teknokentlerin Silikon Vadisi'nden daha başarılı olduğunu belirten Karadal, Kuluçka Merkezleri'nin girişimcilere ciddi destek sunduğunu dile getirdi. Bir fikri olan herkesin bu merkezlere başvurması gerektiğini aktaran Karadal, "Yeter ki bir iş fikriniz olsun, her türlü desteklenirsiniz" dedi.
Türk insanının gittiği her yerde fark yarattığını vurgulayan Karadal, girişimciliğin cesaretle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. "Korkmamamız gerekiyor, endişeye mahal yok" diyen Karadal, sahip olunan niteliklerle girişimde bulunmanın aynı zamanda bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.
Son Dakika › Ekonomi › Prof. Dr. Himmet Karadal: Türk insanı girişimcilikte dünya birincisi - Son Dakika
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