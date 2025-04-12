Prof. Dr. Himmet Karadal: Türk insanı girişimcilikte dünya birincisi - Son Dakika
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Ekonomi

Prof. Dr. Himmet Karadal: Türk insanı girişimcilikte dünya birincisi

Prof. Dr. Himmet Karadal: Türk insanı girişimcilikte dünya birincisi

Girişimcilik, yönetim ve strateji profesörü Prof. Dr. Himmet Karadal, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Karadal, Türk insanının girişimcilik yeteneğiyle dünya sıralamasında ilk sırada yer aldığını söyledi. Türkiye'deki teknokentlerin başarısına da değinen Karadal, gençlerin sanılandan daha başarılı projelere imza attığını belirtti.

12.04.2025 17:08
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Prof. Dr. Himmet Karadal, Haberler.com yayınında girişimcilik vizyonunu anlattı. Türk insanının girişimcilik yeteneğine vurgu yapan Karadal, Türkiye'nin küresel ölçekte fark yarattığını söyledi.

"GİRİŞİMCİ HERKESİN BAKTIĞINI FARKLI GÖREN KİŞİDİR"

Girişimciliğin yalnızca ticari faaliyetlerden ibaret olmadığını söyleyen Prof. Dr. Karadal, "Her insan az çok girişimcilik özelliğine sahiptir" dedi. Girişimciliğin temelinde iş fikrinin bulunduğunu vurgulayan Karadal, "Girişimci herkesin baktığı ama göremediğini gören kişidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE TEKNOKENTLER ÇOK BAŞARILI"

Türkiye'deki teknokentlerin Silikon Vadisi'nden daha başarılı olduğunu belirten Karadal, Kuluçka Merkezleri'nin girişimcilere ciddi destek sunduğunu dile getirdi. Bir fikri olan herkesin bu merkezlere başvurması gerektiğini aktaran Karadal, "Yeter ki bir iş fikriniz olsun, her türlü desteklenirsiniz" dedi.

Prof. Dr. Himmet Karadal: Türk insanı girişimcilikte dünya birincisi

"GİRİŞİMCİLİK BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ"

Türk insanının gittiği her yerde fark yarattığını vurgulayan Karadal, girişimciliğin cesaretle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. "Korkmamamız gerekiyor, endişeye mahal yok" diyen Karadal, sahip olunan niteliklerle girişimde bulunmanın aynı zamanda bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

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Son Dakika Ekonomi Prof. Dr. Himmet Karadal: Türk insanı girişimcilikte dünya birincisi - Son Dakika

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