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Profesör de iş insanı da doktor da pazarda sebze satıyor - Son Dakika

Profesör de iş insanı da doktor da pazarda sebze satıyor

23.12.2021 11:10
Profesör de iş insanı da doktor da pazarda sebze satıyor

Aralarında profesör, öğretmen, iş insanı, doktor gibi farklı meslek gruplarından kadınların yer aldığı Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifine üye kadınlar, şehrin merkezinde boş duran arsalarda ürettikleri ürünleri satmak için pazar kurdu.

Aralarında profesör, öğretmen, iş insanı, doktor gibi farklı meslek gruplarından kadınların yer aldığı Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifine üye kadınlar, şehrin merkezinde boş duran arsalarda ürettikleri ürünleri satmak için pazar kurdu. Menderes Mahallesi Demokrasi Meydanında her çarşamba açılan pazarda, onlarca taze ürün vatandaşlarla buluşuyor.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin desteğiyle kent merkezinde bulunan boş arazileri sebze ve tarımsal üretimde kullanan Solinova Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, açtıkları pazarla ürettikleri ürünleri halkla buluşturuyor. Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Demokrasi Meydanı yanında bulunan Özgür Kafe önünde her çarşamba günü açılan pazarda taze toplanmış sebzelerin yanında kooperatif üyeleri tarafından değerlendirilerek hazırlanan konserve, içecek, çiçek çeşitleri ve kurutulmuş ürünler de alışveriş yapanların beğenisine sunuluyor.

"Kadın üreticilerimiz çok önemli işlere imza atıyor"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, tüm Mersinlileri, kadınların üretimlerinin değer kazanması amacıyla açılan pazara davet ederek, "Her biri farklı meslek ve kesimlerden kadınlarımızın bir araya gelerek böylesi bir üretimin içerisinde yer alması son derece önemli. Aralarında profesör, doktor, öğretmen, iş insanı gibi farklı meslek gruplarından kadınlarımızın bulunduğu üreticilerimiz, çok önemli işlere imza atıyorlar. Bunun kadar önemli olan başka bir şey de kentin merkezinde boş duran arsaların üretime kazandırılmış olması. Kent Tarımı, Mezitli'de büyük ölçüde yaygınlaştı ve üretim gücünün yanında kentin güzelleşmesi açısından da son derece önemli bir unsur haline geldi. Kent Tarımı artık daha geniş alanlara yayılmaya başladı. Özel şahısların, kent merkezinde bulunan imarlı arsalarını, inşaat yapılıncaya kadar ücretsiz olarak üretimde kullanılmasına izin vermesi son derece önemli" dedi.

Özellikle pandemi döneminde, vatandaşların doğal ve taze gıdaya ulaşabilmelerinin öneminin fark edildiğine vurgu yapan Başkan Tarhan, "Biz belediye olarak üretici ile tüketiciyi buluşturan çok önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu konuda dünya genelinde birinciliklerimiz de var. Geçtiğimiz yıl da Fransa'da Milan Gıda Paktını imzalayarak uluslararası alanda bu çalışmalarımızı teminat altına aldık. Bu tür çalışmalara biz belediye olarak gereken desteği veriyoruz. Sivil toplum örgütlerinin de destek vermesi daha başarılı sonuçların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Ülkemizin genelinde ağır kış şartları yaşanırken, Mersin'de böylesi güzel bir havayı değerlendirerek vatandaşlarımızla bu taze ve doğal ürünlerin buluşmasını sağlayan kooperatif üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu. - MERSİN

Profesör de iş insanı da doktor da pazarda sebze satıyor
Profesör de iş insanı da doktor da pazarda sebze satıyor
Profesör de iş insanı da doktor da pazarda sebze satıyor
Profesör de iş insanı da doktor da pazarda sebze satıyor
Profesör de iş insanı da doktor da pazarda sebze satıyor
Profesör de iş insanı da doktor da pazarda sebze satıyor

Kooperatif, alışveriş, Mezitli, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Profesör de iş insanı da doktor da pazarda sebze satıyor - Son Dakika Ekonomi


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