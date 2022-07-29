PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil" konulu 5 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 10 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Kaynak: AA

Gazi Yaşargil, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › PTT'den 'Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

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