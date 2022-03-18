PTT'den "1915 Çanakkale Köprüsü'nün Açılışı" konulu anma pulu - Son Dakika

PTT AŞ tarafından, detayları ve tasarımıyla tarihe geçen köprünün bugün hizmete alınacak olması dolayısıyla " 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Açılışı" konulu tek değerli anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün Açılışı" konulu 5 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 9 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, kuruma ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Filatelik ürünün satışıyla birlikte bugün Çanakkale PTT Müdürlüğü'nde "1915 Çanakkale Köprüsü'nün Açılışı 18.03.2022 ÇANAKKALE" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.