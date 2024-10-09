PTT, UPU ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Ekonomi

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, Evrensel Posta Birliği (UPU) çatısı altında uluslararası işbirliklerini daha da güçlendirdiklerini ve PTT'nin adını dünya posta sektöründe başarıyla duyurduklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ tarafından 9 Ekim Dünya Posta Günü ve UPU'nun kuruluşunun 150. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PTT Genel Müdürü Gülten, PTT'nin, kurulduğu günden bu zamana kadar sunduğu hizmetleri çağın gereksinimlerine uygun yenilediğine işaret ederek, uygulamaya aldıkları dijital çözümlerle sektörde öncü kurumlardan biri olmayı sürdürdüklerini aktardı.

Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde genişleyen hizmet ağlarını, binlerce kişiden oluşan güçlü personel kadrosuyla çok geniş bir coğrafyada milyonlarca insana ulaştırmayı başardıklarını belirten Gülten, "Büyük PTT ailesi olarak, köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. UPU çatısı altında uluslararası işbirliklerini daha da güçlendirirken, dünya posta sektöründe de adımızı başarıyla duyuruyoruz. Her zaman ve her koşulda görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirerek Evrensel Posta Birliğinin 150 yıllık mirasına katkıda bulunan posta sektörü çalışanları ile tüm mesai arkadaşlarımın 9 Ekim Dünya Posta Gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, UPU, üye ülkeler arasındaki iletişimi güçlendirerek dünya genelinde haberleşmenin ve iletişimin kesintisiz şekilde sürdürülmesini desteklerken, posta hizmetlerini yalnızca mektup ve paket taşımaktan ibaret olarak görmüyor.

PTT AŞ de uluslararası anlamda iletişimi güçlendirmek için üstlendiği UPU içerisindeki rolünün yanı sıra Türkiye'de de haberleşmenin ülkenin hangi bölgesinde olursa olsun tüm vatandaşlar için sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyor.

Şirketin, UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki ile dünyadaki birçok posta işletmesinin temsilcilerinin ağırlandığı "Avrupa ve Orta Asya için UPU Bölgesel Strateji Forumu" Ankara'da yapıldı. Forumda, bölgedeki ülkeler arasında işbirliğini artırma, yenilikçi çözümler geliştirme ve sürdürülebilir posta hizmetleri sağlama konuları ele alındı.

"Dünya Posta Günü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Açıklamaya göre, PTT AŞ "UPU'nun 150.Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını da tedavüle sundu.

"UPU'nun 150.Yılı" konulu 29 lira (45 x 45 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 58 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile birlikte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "UPU'nun 150. Yılı 09.10.2024 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.