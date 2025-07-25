Pursaklar Belediyesi\'nden Organik Bal Hasadı

Ankara'da vatandaşları yerli, milli ve organik ürünlere teşvik eden Pursaklar Belediyesi, Abadan Bal Ormanı'nda bal hasadına başladı.

Vatandaşları tarıma teşvik etmek için ücretsiz fide dağıtımı ve yerli tohum dağıtımları yapan Pursaklar Belediyesi, Abadan Bal Ormanı'nda 300 arılı kovanda bal hasadına başladı. Doğal tüketime yönelik birçok projeyi hayata geçirerek ilçe halkının takdirini kazanan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, arı kovanlarını inceledikten sonra özel elbiseleri giyerek, petekleri kovanlardan çıkardı.

"Bal projemizle hem arıcılığı destekliyor hem de doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendiriyoruz"

Yüksek kaliteli hava ve bitki örtüsüne sahip Abadan Bal Ormanı'nda bal hasadına başladıklarını belirten Başkan Çetin, "PurBal üretim alanlarımızda bu yıl da arılarımızın bin bir çiçekten topladığı saf ve katkısız balımıza kavuştuk. Bal projemizle hem arıcılığı destekliyor hem de doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Ürettiğimiz balları da ilçemizde yaşayan yetim ve muhtaç ailelere dağıtacağız. Arı gibi çalışmaya, üretmeye ve üreteni de desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA