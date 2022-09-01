Pursaklar'da mercimek ve nohutların hasat zamanı - Son Dakika
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Pursaklar'da mercimek ve nohutların hasat zamanı

01.09.2022 12:40
Pursaklar'da mercimek ve nohutların hasat zamanı

Pursaklar Belediyesi, vatandaşları tarıma ve ata tohumuna teşvik etmek amacıyla kendi tarım arazilerine ektiği ata tohumundan ürettiği mercimek ve nohutların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşları tarıma ve ata tohumuna teşvik etmek amacıyla kendi tarım arazilerine ektiği ata tohumundan ürettiği mercimek ve nohutların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Ata tohumundan biber, domates, salatalık vb. birçok meyve ve sebzenin üretimini teşvik etmek için ilçe sakinlerine ve çiftçilere destek veren Pursaklar Belediyesi, kendi hizmet alanlarına ektiği nohut ve mercimeklerin ilk hasadını gerçekleştirdi.

Tarıma ve üretime büyük önem verdiklerini her fırsatta dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin, belediyeye ait ilçede bulunan boş arazilere ekilen, ata tohumlarından ürettikleri nohut ve mercimeklerin hasadını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Üretime artı değer katmak ve geleceğe yatırım yapmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Çiftçinin her zaman yanında olduklarını ve örnek uygulamalarla tarım ürünlerinin yaygınlaşmasını teşvik ettiklerini belirten Çetin, "Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştıracak, ekonomik katkı sağlayacak uygulamaların yanında ata tohum desteği başta olmak üzere çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizdeki tarımsal üretime katkı sağlamak ve ata tohumunu teşvik etmek için gerçekleştirdiğimiz projenin olumlu sonuç vermesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Üretime artı değer katmak ve geleceğe yatırım yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda ilçe genelinde ata tohumlarına olan rağbetin giderek artacağına gönülden inanıyor, tarımsal alandaki çalışmalarımızın çiftçilerimizle birlikte daha da büyüterek devam ettireceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Pursaklar Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pursaklar'da mercimek ve nohutların hasat zamanı - Son Dakika

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