Putin: Çin ile ticari ilişkilerimiz hızla gelişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Putin: Çin ile ticari ilişkilerimiz hızla gelişiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile ticari ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, uzun yıllara dayanacak büyük ölçekli ortak planlar ve projeler olduğunu söyledi. Putin, Çin Başbakanı Li Çiang ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

21.08.2024 16:16
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile ticari ilişkileri hızla geliştirdiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasında uzun yıllara dayanacak büyük ölçekli ortak planlar, ekonomik ve insani projeler var." dedi.

Putin, Çin Başbakanı Li Çiang ile başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de yaptığı görüşmenin ardından vardıkları anlaşmalarda ilerleme sağlandığını anlatan Putin, Şi'nin bu yıl Kazan'da düzenlenecek BRICS zirvesine katılımını beklediğini söyledi.

Li'nin Moskova ziyareti kapsamında da çok sayıda anlaşma imzalandığına işaret eden Putin, "Sizi gördüğümüze sevindik. Çinli meslektaşlarımızın da katkılarıyla ticari ilişkilerimiz gelişiyor, başarılı bir şekilde ilerliyor. Ülkelerimiz arasında uzun yıllara dayanacak büyük ölçekli ortak planlar, ekonomik ve insani projeler var." diye konuştu.

Görüşmede konuşan Li, Rusya'nın Putin liderliğinde 12 yılda istikrarlı bir ekonomik büyüme sergilediğine işaret ederek, Rus ekonomisinin bu yılın ilk yarısında yüzde 4,7 büyüdüğünü söyledi.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin "eşi benzeri görülmemiş" düzeye çıktığını vurgulayan Li, "Sizinle vardığımız anlaşmaları en üst düzeyde uygulamak ve bu işbirliğini sürekli genişletmeye hazırız." dedi.

Li, Moskova ziyareti kapsamında bugün Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile de görüşmüş, 29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısına katılmıştı.

Toplantının ardından iki ülke arasında enerji, lojistik, gümrük, eğitim ve kimya gibi alanlarda bazı anlaşmalar imzalanmıştı.

Rusya ile Çin arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkiler özellikle Ukrayna savaşının ardından ön plana çıktı. İki ülkenin ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,3 artarak 240,1 milyar dolara çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Putin: Çin ile ticari ilişkilerimiz hızla gelişiyor - Son Dakika

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