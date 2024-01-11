 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Putin: Rusya Avrupa'nın en büyük ekonomisi - Son Dakika
Üye Girişi

Putin: Rusya Avrupa'nın en büyük ekonomisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yapılan baskılara rağmen Rusya'nın Avrupa'nın en büyük ekonomisi olduğunu belirtti. Putin, Almanya'yı geride bırakarak dünyada beşinci sıraya yükseldiklerini söyledi. Ayrıca Putin, Rusya Merkez Bankası'nın faiz oranının zamanla düşeceğine inandığını ifade etti ve yabancı ülkelerin Rusya'ya yönelik baskılarına karşı durduklarını vurguladı.

Putin: Rusya Avrupa\'nın en büyük ekonomisi
11.01.2024 - 10:27,
Abone Ol

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine "her yönden" baskı yapıldığını belirterek, "Yine de Avrupa'nın en büyük ekonomisiyiz. Almanya'yı geride bıraktık ve dünyada beşinci sıraya yükseldik. Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Rusya. Avrupa'da birinciyiz." dedi.

Putin, Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Habarovsk şehrinde katıldığı toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının faiz oranını zamanla düşüreceğine inandığını ifade eden Putin, "Merkez Bankasının bugünkü faiz oranının geçici olduğunu ve enflasyonla bağlantılı konular çözüldüğünde bunun değişeceğini düşünüyorum. Bankanın adımı genel olarak enflasyonla mücadeleye yönelik ve hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Putin, yabancı ülkelerin Rusya'ya yönelik baskı yaptığına işaret ederek, "Öyle görünüyor ki her taraftan boğmaya çalışıyorlar ve baskı altındayız. Yine de Avrupa'nın en büyük ekonomisiyiz. Almanya'yı geride bıraktık ve dünyada beşinci sıraya yükseldik. Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Rusya. Avrupa'da birinciyiz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre tüm Avrupa'yı geride bıraktığını belirten Putin, kişi başı milli gelir kısmında ise daha fazla çalışmaları gerektiğini, yapmaları gereken işleri olduğunu dile getirdi.

Putin, ülkede son dönemde gündemde olan yumurta fiyatlarındaki artışa da değinerek, yetkililerin artışa yönelik müdahalede geç kaldıklarını söyledi.

Rusya'daki yumurta üretiminin azalmadığını, tüketimin ise arttığını kaydeden Putin, "Halkın gelirleri ise biraz arttı ve daha fazla yumurta ve tavuk eti almaya başladı. (Yetkililer) İthalatı zamanında açmayı düşünmediler ve fiyatlar da arttı. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Vladimir Putin, Almanya, Rusya, Rusya, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin: Rusya Avrupa'nın en büyük ekonomisi - Son Dakika


11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:03
Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01
Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
09:07 Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, kendisini eskortla aldatan eşinden boşanıyor
08:31 CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24 Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:29:30. #1.13#
SON DAKİKA: Putin: Rusya Avrupa'nın en büyük ekonomisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement