Putin: "Yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız" - Son Dakika
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Putin: "Yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız"

05.04.2022 17:09
Putin: "Yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya karşı düşmanca politikalar yürüten ülkelere karşı gıda ihracatı konusunu yakından takip edeceklerini belirterek, "Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya karşı düşmanca politikalar yürüten ülkelere karşı gıda ihracatı konusunu yakından takip edeceklerini belirterek, "Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız." dedi.

Putin, Rus yetkililerle ülkedeki tarım sektörü ve yaptırımlara ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda, küresel enerji sektöründeki durumun, piyasa dışı alınan önlemler sonucu kötüleştiğine işaret etti.

Bazı Avrupa ülkelerinde Gazprom'a baskı yapıldığını belirten Putin, "Ortaklarımızın, enerji alanındaki hatalarından ötürü Rusya'yı suçlama ve burada ortaya çıkan sorunları yine Rusya pahasına çözmeye çalıştıklarına tanık oluyoruz. Bazı şirketlerimizin varlıklarının kamulaştırılmasına ilişkin yetkililerin açıklamalarını da duyuyoruz. Bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın." ifadelerini kullandı.

Putin, bu yıl gıda konusunda yaşanan küresel sorunlara işaret ederek, "Bu yıl küresel gıda kıtlığı yaşanırken, yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız. Bize açıkça düşman olan ülkelere yapılan bu tür ihracatların parametrelerini dikkatle izleyeceğiz." dedi.

Rusya'da artan gıda ürünü üretimi sayesinde fiyatların, küresel piyasalardan daha düşük kalabileceğini belirten Putin, "Gıdada kendi kendine yeterlilik, Rusya'nın gerçek avantajıdır ve vatandaşlarımızın çıkarları için uygulanmalıdır. Onları piyasadaki dalgalanmalardan, küresel gıda piyasasındaki fiyat dalgalanmalarından korumalıyız." diye konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Gazprom, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Putin: 'Yurt dışına gıda ihracatı konusunda daha ihtiyatlı olacağız' - Son Dakika


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