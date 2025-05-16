Radisson 2024 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Radisson 2024 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı

Radisson Otel Grubu, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı; şeffaflık ve sosyal sorumluluğa vurgu yaptı.

16.05.2025 12:26
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Radisson Otel Grubu, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımlayarak, internet sitesinde erişime açtı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Radisson Otel Grubu'nun raporlamasıyla hazırladığı 2024 Sorumlu İşletme Raporu, şeffaflık ve güvenilirliğe vurgu yapıyor.

Yayımladığı raporu, "İnsanı Düşün", "Toplumu Düşün" ve "Gezegeni Düşün" olmak üzere üç temel başlık altında sunan grup, ekip üyelerinin gelişimi, refahı, liderlik çeşitliliği ve kapsayıcılığına odaklanıyor.

"İnsanı Düşün" başlığı altında "Liderlik pozisyonlarında yüzde 30 kadın çalışan oranı", "Safehotels sertifikasına sahip 236 otel" ve "Ekip üyeleri tarafından tamamlanan 571 bin eğitim" unsurları öne çıktı.

Grup, gönüllülük çalışmaları, bağış kampanyaları, temiz su girişimleri ve yerel ve küresel ortaklara (SOS Children's Villages ve Just a Drop dahil olmak üzere) yapılan maddi katkılarla toplumla olan etkileşiminde ilerlemeler kaydetti.

Toplumu Düşün başlığı altında "57 bin 200 saat gönüllülük hizmeti", "Yardım kuruluşlarına 9.4 milyon 'Radisson Rewards' puanı bağışı" ve "21. kez düzenlenen Gezegeni ve Toplumu Düşün Ayı" öğeleri göze çarptı.

Bu çabalar, grubun misafirperverlik sektöründe destekleyici ve adil bir çalışma ortamı oluşturmasına katkıda bulundu.

95 otelde yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımı

Grup, karbon dengeleme programlarına yaptığı yatırımlar ve kaynak verimliliğiyle yenilenebilir enerji kullanımına odaklanarak, karbon salınımı, su tüketimi ve atıklarda ölçülebilir azalmalar sağladı.

Gezegeni Düşün başlığı altında da "2019'a göre metrekare başına karbon emisyonlarında yüzde 33, dolu oda başına enerji tüketiminde yüzde 21 azalma", "Yüzde 100 'Karbon Telafi Edilmiş Toplantılar' gibi global imza programlar kapsamında, grup, 2019'dan bu yana 115 bin ton gönüllü karbon kredisine yatırım yaptı", "95 otelde yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanımı (yüzde 20 artış)" ve "204 otelde toplam 1432 elektrikli araç şarj istasyonu" sonuçları çıktı.

Grubun "Sürdürülebilir Konaklama Programı", paydaşları bilgilendirmek ve güven oluşturmak için önemli olan üçüncü taraf doğrulama ve sertifikasyon yoluyla küresel zorlukları ele alma ve uzun vadeli hedefleri ilerletme konusundaki misafir merkezli yaklaşımını gösteriyor.

Sorumlu turizmi teşvik etme ve sürdürülebilir konaklamalara yönelik talebi karşılama çabası doğrultusunda, grubun, otel portföyünün yüzde 58'i artık "Otel Sürdürülebilirlik Temelleri" kapsamında doğrulanmış veya üçüncü taraf sertifikalı "eko-etiket"e sahip.

Öte yandan Radisson Otel Grubu, yeni kurduğu "Radisson People Foundation" aracılığıyla da ekip üyelerine destek sağlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Turizm, Sağlık, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Radisson 2024 Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlandı - Son Dakika

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