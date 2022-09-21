Radisson Blu Hotel Ankara'da rahatlatıcı bir deneyim için Yoga ve Meditasyon Günleri - Son Dakika
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Radisson Blu Hotel Ankara'da rahatlatıcı bir deneyim için Yoga ve Meditasyon Günleri

21.09.2022 09:32
Radisson Blu Hotel Ankara'da rahatlatıcı bir deneyim için Yoga ve Meditasyon Günleri

Radisson Blu Hotel Ankara, 28-30 Eylül'de "Yoga ve Meditasyon Günleri" düzenliyor.

Radisson Blu Hotel Ankara, 28-30 Eylül'de "Yoga ve Meditasyon Günleri" düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Radisson Blu Hotel Ankara, Yoga ve Meditasyon Günleri'nde misafirlerine birçok yoga ve meditasyon pratiği deneyimleme imkanı sunuyor. Hatha yoga pratikleri ve güneşe selam serisi, bedeni esnetip güçlendirirken nefes pratikleri ile zihni sakinleştiriyor.

Mindfulness temelli Yin yoga ise yerde uygulanan pozlarda 3-5 dakika kalınarak bağ doku üzerinde esneme ve gevşeme odaklı. Programda yoganın yanı sıra, sakinleştirici, meditatif, yumuşak ve dinlendirici meditasyon derslerine de yer veriliyor.

Mindfulness meditasyonu dikkati farklı odak noktalarına getirerek şimdiki anın denetimine alan açıyor. Mantra meditasyonu ise sözcük tekrarıyla yapılan pratiklerden oluşuyor. Tekrar edilen seslerin yarattığı titreşimlerin merkezi sinir sistemi üzerinde sahip olduğu sakinleştirme etkisi, kişiyi kolaylıkla meditatif hale geçirebiliyor.

Bedeni, ruhu ve zihni dengelemeye, kendini yenilenmiş hissetmeye yardımcı yoga ve meditasyon programı sakinleştirici bir deneyim vadediyor. Yoga ve meditasyonla tanışmak isteyen misafirler yapılacak derslere ücretsiz olarak katılabiliyor.

Radisson Blu Hotel Ankara, Gençlik Parkı ve Ankara Kalesi'ne yakın konumuyla tarihi lokasyonları keşfetmek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor. Müşteriler, tarihi kentin işlek caddesinde yer alan otelden çıkıp Anıtkabir ve Ankara Kalesi'ne bir gezinti yapabiliyor ya da 3. yüzyıldan kalma Roma hamamlarını ziyaret edebiliyor. Otelin 14 junior süit ve 5 süit dahil toplam 202 adet şık ve modern odası bulunuyor.

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Kaynak: AA

Ankara, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Radisson Blu Hotel Ankara'da rahatlatıcı bir deneyim için Yoga ve Meditasyon Günleri - Son Dakika

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