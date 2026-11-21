Bilecik'in Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir seneyi bulan coğrafi işaret tescilli bal kabağı, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki 360 rakımlı Kızıldamlar köyünde üretilen ve geçen 3 Eylül'de Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapılan "Kızıldamlar kestane kabağı" 50 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Ercan Düzgün, Bilecik'in yerel değerlerini korumak, tanıtmak ve ekonomik kazanca dönüştürmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Kızıldamlar köyünde yetiştirilen kabağın coğrafi işaretle tescillenmesinden??????? büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Düzgün, "Hedefimiz, Kızıldamlar kestane kabağının tanıtımını güçlendirmek, katma değerini artırmak ve üreticilerimizin emeğinin karşılığını daha iyi almasını sağlamaktır. Ürünümüzün pazarlama imkanlarını geliştirmeyi ve Bilecik ekonomisine katkısını artırmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tatlısı, reçeli ve çorbası yapılıyor"

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen de köyde 2000 yılından bu yana kabak üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üretime 20 tonla başladıklarını ve zaman içinde 1500 ton seviyelerine kadar ulaştıklarını belirten Gezen, ürünün dayanıklılığına dikkati çekti.

Kabağın raf ömrünün 1 yılı bulduğunu ifade eden Gezen, "Kalitesi, aroması ve dayanıklılığıyla ön plana çıkıyor. Türkiye'de dayanıklılık noktasında kabağımızın üzerine bir ürün olmadığını iddia ediyorum. Bu kabak derin toprağı sevmiyor, buradaki kumsal toprak aromasının muhteşem olmasını sağlıyor. Tatlısı, reçeli ve çorbası yapılıyor, bu da kullanım alanını genişletiyor." diye konuştu.

Gezen, köydeki üreticilerin aynı cins tohum kullanarak kaliteli üretim yaptığını anlattı.

Tohumundan toprak analizine kadar büyük emek verdikleri ürünün coğrafi işaret tescilini sonuna kadar hak ettiklerini belirten Gezen, "Ürettiğimiz kabaklar Ankara, İstanbul, Bursa, Rize, Sakarya, Kocaeli ve Kütahya başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gidiyor. Tüketicilerimiz çok memnun kalıyor, bizi arayıp teşekkür ediyor." değerlendirmesinde bulundu.