Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Semineri

Ekonomi

Medipol Sağlık Grubu, rahim ağzı kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde seminer gerçekleştirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, rahim ağzı kanseri, erken teşhis ve düzenli tarama testleriyle önlenebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Medipol Sağlık Grubu, 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği seminerle erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Jinekolojik onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanında uzman isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, rahim ağzı kanserine karşı alınması gereken önlemler, HPV aşısının koruyuculuğu ve erken teşhisin hayati rolü kapsamlı bir şekilde katılımcılara anlatıldı.

Açıklamada seminerdeki konuşmasına yer verilen Medipol Sağlık Grubu'ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Naki, dünya üzerinde ölüm oranlarının en yüksek olduğu kanserlerin başında rahim ağzı kanserinin geldiğini belirtti.

Naki, "Virüsün erken yaşlarda bulaş oranı daha yüksektir. Bu süreç 20 yılı kapsayabilir. HPV çok sık görülen bir enfeksiyon. Ne kadar erken teşhis edilirse tedavi edilme oranı da o kadar yükseliyor. Özellikle yapılan taramalar burada büyük rol oynuyor. Yaptığımız taramayla kanserin önüne geçebiliyoruz. 30 yaşından itibaren her kadına 5 yılda bir HPV testi yapılıyor. Bu nedenle rahim ağzı kanserinden korunabiliriz." ifadelerini kullandı.

"HPV'den korunmanın yolu aşıdır"

HPV'nin rahim ağzı kanserlerinde gelişim süreçlerini anlatan Medipol Sağlık Grubu Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Sema Karakaş da HPV'nin, dünyanın en hızlı bulaşan virüsleri arasında yer aldığını aktardı

Karakaş, HPV'nin bazı alt tipleri bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yapılan taramaların yüzde 70'i HPV 16 ve HPV 18 tipi oluşturuyor. HPV dağılımı diğer tiplere göre azalış gösteriyor. HPV'den korunmanın yolu aşıdır. Yapılan çalışmalara bakıldığında bunu net bir şekilde görmekteyiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyoruz. Taramalarla birlikte rahim ağzı kanserine gidecek olan lezyonları da tespit edebiliyoruz. Erken dönem rahim ağzı kanserinde 2 santimetre altı tümörlerde rahimi koruyabiliriz. Bizim için önemli olan rahimi almamak, rahimi korumaktır."

Medipol Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir ise virüs bulaşmış hastaların tedavi sürecinin uzun ve yavaş ilerlediğini aktararak, tanı ve tedavisinin muayene ve kontrolle yapıldığını vurguladı.

Özdemir, hastalığın ilerledikçe tedavi sürecinin de geciktiğinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk evrelerde hastalık tedavi edilebilir. İlerleyen süreçlerde tedavi de zorlaşmaktadır. Rahim ağzı kanserinde tarama büyük öneme sahiptir. Taramalar dünya genelinde 21 yaşında başlamaktadır. Rahim ağzı kanserinde CIN1, CIN2 ve CIN3 dediğimiz dereceler bulunuyor. CIN3'de bile HPV aşısı olursak süreci azaltmış, yavaşlatmış oluyoruz. Tabi burada erkeklerin de aşılanması çok önemlidir."